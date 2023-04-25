В Невском районе мужчина камнем разбил лобовое стекло машины. Он видел то, что не видят другие

Неспокойной выдалась ночь для жителей одного из домов в Невском районе Петербурга. Шумный мужчина камнем продырявил лобовое стекло чужой машины. Видеозапись 25 апреля появилась в распоряжении «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
По словам очевидцев, незнакомец бегал по двору на Искровском проспекте, 4 и призывал вызвать спасателей: в автомобиле ему померещились люди, которые якобы отравились угарным газом. Судя по кадрам, салон на тот момент был пуст.
«Раздолбал стёкла камнем и ретировался. Явно был под чем-то», — рассказал житель.
По данным «Фонтанки», владелец пострадавшего автомобиля обратился с заявлением в полицию.