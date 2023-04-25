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    В Невском районе мужчина камнем разбил лобовое стекло машины. Он видел то, что не видят другие

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    10 комментариев

    Неспокойной выдалась ночь для жителей одного из домов в Невском районе Петербурга. Шумный мужчина камнем продырявил лобовое стекло чужой машины. Видеозапись 25 апреля появилась в распоряжении «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    По словам очевидцев, незнакомец бегал по двору на Искровском проспекте, 4 и призывал вызвать спасателей: в автомобиле ему померещились люди, которые якобы отравились угарным газом. Судя по кадрам, салон на тот момент был пуст.

    «Раздолбал стёкла камнем и ретировался. Явно был под чем-то», — рассказал житель.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По данным «Фонтанки», владелец пострадавшего автомобиля обратился с заявлением в полицию.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 10

    Гость25 Апр 2023 в 17:05
    Превентивный удар.
    +0−0
    Гость25 Апр 2023 в 16:23
    Пересолил.
    +2−0
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