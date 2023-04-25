    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, южн

    756мм

    22%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.27eur89.46

    Театры

    Скончался актер БДТ Геннадий Богачев

    6622
    10 комментариев

    Народный артист России, артист БДТ Геннадий Богачев скончался в Петербурге 25 апреля в возрасте 78 лет после долгой болезни, — сообщили в театре.

    Фото: Стас Левшин / Официальный Telegram-канал БДТ им. Г. А. Товстоногова
    ПоделитьсяПоделиться

    В труппе театра Богачев играл с 1969 года, когда его после выпуска из Ленинградского театрального института пригласил в команду Георгий Товстоногов.

    «"Дважды не присягают", — неизменно отвечал Геннадий Петрович на вопрос о своей преданности единственной сцене — сцене Большого драматического, — говорится в некрологе театра. — Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, "настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку" — так говорят о Геннадии Петровиче друзья и коллеги по цеху».

    Ему были подвластны разные амплуа — от героев-красавцев до характерных ролей, он был занят в самых знаменитых товстоноговских постановках — «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне».

    Игру Геннадия Богачева сохранили киноленты «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и «Мастер и Маргарита», сериал «Агент национальной безопасности», его голосом в русскоязычном озвучании говорили Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

    До последних дней артист играл на сцене БДТ в спектакле Андрея Могучего «Губернатор», его голос, читающий слова «от автора», также звучит в спектакле по книге Эдуарда Кочергина «Крещеные крестами».

    Фото: Стас Левшин / Официальный Telegram-канал БДТ им. Г. А. Товстоногова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НекрологТеатрБДТ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ17

    Комментарии 10

    Гость25 Апр 2023 в 13:23
    А вот его жаль.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close