Скончался актер БДТ Геннадий Богачев

Народный артист России, артист БДТ Геннадий Богачев скончался в Петербурге 25 апреля в возрасте 78 лет после долгой болезни, — сообщили в театре.

Фото: Стас Левшин / Официальный Telegram-канал БДТ им. Г. А. Товстоногова

В труппе театра Богачев играл с 1969 года, когда его после выпуска из Ленинградского театрального института пригласил в команду Георгий Товстоногов.

«"Дважды не присягают", — неизменно отвечал Геннадий Петрович на вопрос о своей преданности единственной сцене — сцене Большого драматического, — говорится в некрологе театра. — Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, "настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку" — так говорят о Геннадии Петровиче друзья и коллеги по цеху».

Ему были подвластны разные амплуа — от героев-красавцев до характерных ролей, он был занят в самых знаменитых товстоноговских постановках — «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне».

Игру Геннадия Богачева сохранили киноленты «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и «Мастер и Маргарита», сериал «Агент национальной безопасности», его голосом в русскоязычном озвучании говорили Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.



До последних дней артист играл на сцене БДТ в спектакле Андрея Могучего «Губернатор», его голос, читающий слова «от автора», также звучит в спектакле по книге Эдуарда Кочергина «Крещеные крестами».

