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    Длинноногие овчарки. Кто по ночам пасет «мужское стадо» в Петербурге

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    «За двадцатым столом снова «овчарки». Явились не запылились», — с нескрываемым пренебрежением в голосе бросила администратор официанту. Заметив меня за спиной, девушка заметно смутилась и уточнила: «Промомодели».

    Я заинтересовался. Ведь последние новости о массовом закрытии ночных заведений на Думской улице в Санкт-Петербурге наделали много шума.

    «По крайней мере эти девушки себя так называют. Но это не так», — продолжала недовольная сотрудница. И побежала рассчитывать очередной стол.

    Я вышел в зал и взглянул на третий стол. На небольшом диване сидели две молодые длинноногие девушки. Молча. Они рассматривали гостей-мужчин за соседним столом. И не проявляли никакого интереса к лежавшим перед ними меню и винной карте ресторана.

    «Сейчас закажут один бокал вина на двоих, чашку кофе или стакан сока. И просидят еще час, строя глазки мужикам», — проворчала менеджер.

    Администратор оказалась права — девушки вскоре заказали бокал красного вина на двоих, чайник зеленого чая. И никакой еды.

    — А почему «овчарки»? — не понял я.

    — Пасут свое стадо, — коротко ответила администратор, все еще смущенная моим любопытством.

    — Стадо овец?

    — Нет, баранов, — вполне серьезно заключила менеджер. — «Овцы» им неинтересны. «Овчарки» пасут только мужиков. Вон тот мужской стол напротив — девятый. А за третьим — как раз прекрасный обзор «пастбища».

    — Они проститутки? — не отставал я с вопросами.

    — Хуже! — ошарашила меня менеджер. — К сексу девушки не имеют никакого отношения. У них другие таланты. — И объяснила: — Они мастерски уводят у нас гостей — лишают заведение большей выручки, а персонал — хороших чаевых. Их задача — пасти одиноких состоятельных мужчин в ресторане, а лучше целую компанию: познакомиться, пересесть к ним за стол. И убедить гостей как можно скорее рассчитаться и уйти в другое заведение — «свое», чтобы продолжить веселье. Задача — развести мужиков на большие бабки.

    «Своими», по словам сотрудницы, становятся «особые» ночные заведения в центре города — бары на Думской, караоке-клубы, дискотеки, куда промомоделей берут на работу за солидный откат или высокую зарплату.

    — Там все стригут бабло — от барменов до гардеробщиков. Все заточено на развод и обман посетителей. От особой обстановки и соответствующего интерьера — вход с улицы, полумрак, танцпол, бархатные диваны и низкие столики — до персонала. В подобных заведениях работают только девушки — бармены, официанты, вокалисты. Ни одного парня вокруг. Задача персонала — кокетничать, болтать, строить глазки, чтобы переключить внимание мужиков на себя. И дать возможность «овчаркам» поскорее смыться, чтобы отправиться на поиски новых жертв. У «овчарок» ведь план — две-три ходки за смену. А не отдых с мужчинами.

    — Откуда вам все это известно? — не поверил я. — Неужели девушки делятся подробностями?

    — Конечно, нет. Делятся жертвы — наши гости, — продолжала администратор. — Недавно N, постоянный гость отеля, ушел с «овчарками» в один из баров на Думской улице. И лишился за ночь двухсот пятидесяти тысяч рублей — заплатил кредитной картой. А наутро не мог ничего вспомнить — его сначала напоили, а потом напичкали какой-то «химозой».

    Жаловаться в полицию, по словам менеджера, мужчина не стал:

    — Зачем светиться женатому человеку? Поплакался и забыл. Все взрослые люди, с кем не бывает.

    А пару месяцев назад другой гость целые сутки пролежал в номере с адской головной болью и рвотой. Ему тоже что-то подбросили в напитки. Мужчина отключился прямо в караоке. А наутро его полуживое тело с пустой банковской карточкой водитель такси привез в отель.

    — Овчарки» всегда ходят парами, — продолжала просвещать меня менеджер. — Одной подозрительно и опасно. А втроем — многовато. Мужики могут целую толпу девок за стол не пригласить.

    Так, по словам менеджера, персонал ресторанов отличает «овчарок» от обычных посетительниц. Всегда очень юные — обычно студентки лет двадцати, приветливые, воспитанные. Чаще высокие, симпатичные, с длинными ногами. И всегда парами. Редко одни и те же лица — чтобы не примелькаться в заведениях.

    И минимальный счет — вдруг придется платить самостоятельно.

    Рестораны и кафе, которые пасут «овчарки», как правило, круглосуточные, с прямым входом с улицы, демократичные по атмосфере и многолюдные.

    Не обслуживать «промомоделей» нельзя — вдруг нарвешься на обычных приятельниц, решивших поболтать за бокалом вина или чашкой кофе. Да и «овчарки», строго говоря, ничего не нарушают — заказывают напитки, оплачивают свои счета самостоятельно, или их приглашают мужчины. И ведут себя вполне прилично. А знакомиться с другими гостями в ресторанах — никому не запрещено.

    — Как ты думаешь, кто эти девушки? И как они находят эту работу? — поинтересовался я.

    — Обычные иногородние студентки, — резюмировала администратор. — Девушки ведутся на объявления в интернете о вакансиях — высокие зарплаты официантов, барменов, хостес или вокалисток. Кандидаты приходят на собеседования в подобные заведения и узнают, что им нужно делать. А дальше все просто — каждая решает для себя, пойдет ли она на это ради денег. Или нет.

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