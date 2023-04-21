«И это вместо подготовки к ЕГЭ!» В Петербурге родители возмутились «военными сборами» для десятиклассников

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Поделиться Поделиться





Старшеклассников Красногвардейского района отправляют на пятидневные «учебные сборы» — отрабатывать навыки ОБЖ. Родители юношей распоряжением администрации удивлены: на их памяти такого раньше не бывало. К тому же они уверены, что у старшеклассников и так есть, чем заняться. «Фонтанка» выяснила, насколько это законно и что будет, если не пойти.

Такое сообщение получили родители старшеклассников одной из петербургских школ: «Согласно поручения отдела образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга и приказа (...) с 24.04.2023 года по 28.04.2023 года юноши 10 классов участвуют в пятидневных учебных сборах (отработка практических навыков на основании ранее полученных теоретических знаний в рамках учебного процесса на уроках ОБЖ). Посещение учебных сборов обязательно».

Обязательность мероприятия подкреплялась замечанием, что по итогам сборов школьники получат оценки «по 10 направлениям с занесением в электронный журнал». Сбор у школы в 7:30, при себе иметь паспорт, ручку, тетрадь для записей, спортивную форму и сменную обувь. Дальше дети в сопровождении ответственного поедут в УМЦ военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ России на Удельной, где в течение пяти дней с 9 до 17 будут применять на практике разнообразные знания в области охраны безопасности жизнедеятельности. С перерывом на обед.

Завершалось сообщение безапелляционным: «Явка строго обязательна!!!»

«И это вместо подготовки в ЕГЭ! Возможно, если бы это было единственное мероприятие, это не вызывало бы недоумения у родителей, — рассказала «Фонтанке» мама одного из юношей. — А теперь еще неделя выпадает из-за этих сборов».



Возможно, если бы «эти сборы» проводились ежегодно, обязательно и для всех, вопросов бы не возникало. Но родители не могут вспомнить, чтобы такое случалось с учениками их школы в предыдущих выпусках. «У меня двое сыновей с разницей в возрасте семь лет. И я могу точно сказать, что старший ни на какие сборы, учась в школе, не ездил, — подчеркнула собеседница «Фонтанки». — Хотелось бы понять, по какой причине в одних школах такие сборы проводят, а в других нет. Разве у нас разные программы по ОБЖ?»

В родительском чате на робкий вопрос одной из мам, обязательно ли посещение «мероприятия», последовал лаконичный ответ классного руководителя: «Да». Расспрашивать дальше никто не решился. Но напряглись. Не в последнюю очередь и потому, что за несколько дней до объявления о «сборах» десятиклассники сходили в районный военкомат и были поставлены на учет. В комитете по образованию ажиатацию родителей не поняли. «Это проводилось и проводится всегда, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета. — И это для всех ребят, достигших определенного возраста». И уточнили, что на сборы отправляются как 10-классники, так и учащиеся колледжей.

Старожилы редакции вспомнили, что да, точно, лет 20 назад их самих отравляли на такие уроки. И тоже дней на пять. Так что это не новшество. Как и санкции за попытку «откосить» без уважительной причины — двойка в журнал. Следуя арифметике, обозначенной в Калининском районе — сразу 10 электронных, но вполне полновесных двоек. То есть, можно схлопотать неаттестацию по ОБЖ. Что нужно знать о сборах ОБЖ? Во-первых, все законно. Министерство образования включило в школьную программу раздел «Основы военной службы» еще в 1998 году. Открываем Приказ Минобразования и науки РФ от 24 февраля 2010 года N 96/134. Читаем пункт 3: «К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья».

И далее пункт 5: «Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации».

Во-вторых, за чей счет банкет? Школьников кормят и размещают в казармах за госсчет. В-третьих, несмотря на то, что в приказе Минобразования говорится про «всех», девушек на такие сборы как правило не отправляют. А как же десять оценок в электронный журнал? Их девочки могут получить, сдав преподавателю ОБЖ какие-нибудь зачеты по «Основам медицинских знаний и оказанию первой медицинской помощи» прямо в школе.

Можно ли отказаться от сборов ОБЖ Ну и ответ на главный вопрос: а можно я не приду?

Можно. Но только по уважительным причинам: по справке из больницы или поликлиники, в которой говорится, что ученик во время сборов болел. Но потом все равно придется сдавать теорию. От участия в сборах можно отказаться и по религиозным мотивам. Но только в той части, где надо брать в руки оружие или участвовать в стрельбах. И заявление об этом родители учащегося должны написать загодя, до начала сборов (п. 53 Приказа № 96/134). Остальным остается только ехать на сборы и радоваться, что они в апреле, а не, например, январе.

Скриншот сайта dosaafspb.ru Поделиться Поделиться



