Дядя убитой девочки из Тихвина показал на манекене, как избавлялся от тела

Следователи тихвинского отдела СК по Ленобласти установили причастность жителя города к убийству своей 16-летней племянницы. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба регионального управления.
Предполагаемый убийца дал признательные показания и показал, как убивал, в ходе следственного эксперимента, кадры которого частично показали в СК.
Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области
Тело 16-летней жительницы Тихвина было найдено в Улитовом Ручье 13 апреля. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Но этим дело не ограничилось. Мать девочки рассказала, что нашла доказательства сексуального насилия над дочерью. Делал это, по ее мнению, 19-летний дядя, ныне задержанный и ожидающий избрания меры пресечения.