Henkel объявил о продаже своего бизнеса в РФ

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. Об этом говорится в заявлении предприятия, которое появилось 20 апреля.
Российский Henkel, как сказано в публикации, приобретают Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Цена сделки составляет 54 миллиарда рублей (примерно 600 миллионов евро).
«Соответствующие российские органы уже одобрили сделку; окончательное закрытие еще не завершено», — уточняется в заявлении компании.