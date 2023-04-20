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    Henkel объявил о продаже своего бизнеса в РФ

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    Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. Об этом говорится в заявлении предприятия, которое появилось 20 апреля.

    Российский Henkel, как сказано в публикации, приобретают Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Цена сделки составляет 54 миллиарда рублей (примерно 600 миллионов евро).

    «Соответствующие российские органы уже одобрили сделку; окончательное закрытие еще не завершено», — уточняется в заявлении компании.

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