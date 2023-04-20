В Петербурге вынесли приговор переносчику взяток в Военмехе

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Романа Косиченко, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве. В деле фигуранта 9 эпизодов. Подробности 20 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В октябре 2020 года Косиченко получил от некоего студента Военмеха Д. (в возбуждении дела отказано) предложение быть посредником в передаче взяток. Роман должен был передавать деньги студентов должностным лицам вуза. За материальную благодарность учащиеся получали хорошие оценки в зачетки. Суммы от 5 до 80 тысяч рублей Косиченко получал как на свою карту, так и лично в руки. Вину он признал полностью, дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 100 000 рублей.
В Военмехе студенты платили не только за зачеты. В минувшем году новые уголовные дела были возбуждены в отношении коменданта общежития.