    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    771мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.65eur89.37
    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В Петербурге вынесли приговор переносчику взяток в Военмехе

    1452
    5 комментариев

    Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Романа Косиченко, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве. В деле фигуранта 9 эпизодов. Подробности 20 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В октябре 2020 года Косиченко получил от некоего студента Военмеха Д. (в возбуждении дела отказано) предложение быть посредником в передаче взяток. Роман должен был передавать деньги студентов должностным лицам вуза. За материальную благодарность учащиеся получали хорошие оценки в зачетки. Суммы от 5 до 80 тысяч рублей Косиченко получал как на свою карту, так и лично в руки. Вину он признал полностью, дело рассматривалось в особом порядке.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 100 000 рублей.

    В Военмехе студенты платили не только за зачеты. В минувшем году новые уголовные дела были возбуждены в отношении коменданта общежития.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзяткаВзятка в вузеСудКоррупция
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close