В Петербурге школьники показали педагогу подростковое туалетное порно. За съемку задержали иностранца

В Невском районе социальный работник одной из школ переполошила полицию после того, как учащиеся показали ей ролик. Видео со знакомыми детьми они якобы получили через мессенджер.



В полицию 24-летняя сотрудница учебного заведения обратилась накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 апреля. По предварительной информации, она рассказала о ролике, который ей показали ученики. На нем 15-летний мальчик совершает развратные действия в отношении 12-летней девочки в туалете торгового центра. Также она рассказала и об авторе видео, который после съемки разослал его знакомым. «Режиссера», который оказался 19-летним гражданином Узбекистана, задержали. Выяснилось, что на территории РФ он находится нелегально.

