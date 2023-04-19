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    Болдуин на этой неделе продолжит съемки «Ржавчины», на которых застрелили оператора

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    Съемки фильма «Ржавчина», приостановленные из-за гибели оператора Галины Хатчинс, возобновятся в четверг, 20 апреля, в Монтане. Над фильмом продолжит работать Алек Болдуин, сообщает CNN.

    По данным телеканала, возобновление съемок — это часть мирового соглашения между Болдуином и семьей Хатчинс. О его заключении осенью заявил супруг погибшей Мэтью Хатчинс, отметив, что «не заинтересован в возложении вины на продюсеров или самого Болдуина», поскольку все стороны согласны, что смерть его жены была ужасным несчастным случаем. Также сообщалось, что Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма.

    Тем временем помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс уже получил шесть месяцев условно за небезопасное обращение с огнестрельным оружием, общественные работы и штраф. Болдуину, который работал над фильмом как актер и продюсер, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс.

    Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей.

    Обвинения Болдуину и работавшему на съемках оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Кроме того, обвинение было предъявлено и помощнику режиссера Дэвиду Холлсу, который заключил соглашение о признании вины. Фигурантам может грозить заключение до 18 месяцев и штраф до 5 тысяч долларов.

    Ранее сам Болдуин подал в суд на оружейника и съемочную группу, потому что «пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке». Также он утверждал, что не нажимал на курок, но криминалисты пришли к выводу, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. По мнению судмедэкспертов, произошедшее — несчастный случай.

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    Гость19 Апр 2023 в 11:51
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