Болдуин на этой неделе продолжит съемки «Ржавчины», на которых застрелили оператора

Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей.



Обвинения Болдуину и работавшему на съемках оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Кроме того, обвинение было предъявлено и помощнику режиссера Дэвиду Холлсу, который заключил соглашение о признании вины. Фигурантам может грозить заключение до 18 месяцев и штраф до 5 тысяч долларов.



Ранее сам Болдуин подал в суд на оружейника и съемочную группу, потому что «пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке». Также он утверждал, что не нажимал на курок, но криминалисты пришли к выводу, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. По мнению судмедэкспертов, произошедшее — несчастный случай.