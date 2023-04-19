Болдуин на этой неделе продолжит съемки «Ржавчины», на которых застрелили оператора

Съемки фильма «Ржавчина», приостановленные из-за гибели оператора Галины Хатчинс, возобновятся в четверг, 20 апреля, в Монтане. Над фильмом продолжит работать Алек Болдуин, сообщает CNN.
По данным телеканала, возобновление съемок — это часть мирового соглашения между Болдуином и семьей Хатчинс. О его заключении осенью заявил супруг погибшей Мэтью Хатчинс, отметив, что «не заинтересован в возложении вины на продюсеров или самого Болдуина», поскольку все стороны согласны, что смерть его жены была ужасным несчастным случаем. Также сообщалось, что Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма.
Тем временем помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс уже получил шесть месяцев условно за небезопасное обращение с огнестрельным оружием, общественные работы и штраф. Болдуину, который работал над фильмом как актер и продюсер, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс.