В США вынесли первый приговор по делу о стрельбе Алека Болдуина

Помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс получил шесть месяцев условно за небезопасное обращение с огнестрельным оружием. Кроме того, он будет должен заплатить штраф в размере $500 и пройти курс по безопасному обращению с оружием, вдобавок ему назначили 24 часа общественных работ, сообщает 1 апреля CBS.
Фигурант признал свою вину в деле о гибели оператора Галины Хатчинс в ходе съемок фильма. На съемочной площадке он был координатором по безопасности. Прокурор Кэри Моррисси заявила, что Дэвид Холлс, имея 30-летний стаж работы, «не справился со своими обязанностями» в области безопасности и не проверял каждый патрон, который был в оружии.
Адвокат защиты Лиза Торрако отмечала, что Холлс проверил патроны в револьвере, прежде чем передать его Болдуину. По ее словам, «никто и представить не мог», что в оружии окажется боевой патрон. Она также добавила, что ее подзащитный после произошедшего был «чрезвычайно травмирован» и «трясся от чувства вины».
Помимо Холлса, по делу о гибели Хатчинс обвиняются актер Алек Болдуин, непосредственно сделавший роковой выстрел, и консультант по оружию Ханна Гутьеррес-Рид. Им грозит до 18 месяцев тюрьмы.