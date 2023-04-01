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    В США вынесли первый приговор по делу о стрельбе Алека Болдуина

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    Помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс получил шесть месяцев условно за небезопасное обращение с огнестрельным оружием. Кроме того, он будет должен заплатить штраф в размере $500 и пройти курс по безопасному обращению с оружием, вдобавок ему назначили 24 часа общественных работ, сообщает 1 апреля CBS.

    Фигурант признал свою вину в деле о гибели оператора Галины Хатчинс в ходе съемок фильма. На съемочной площадке он был координатором по безопасности. Прокурор Кэри Моррисси заявила, что Дэвид Холлс, имея 30-летний стаж работы, «не справился со своими обязанностями» в области безопасности и не проверял каждый патрон, который был в оружии.

    Адвокат защиты Лиза Торрако отмечала, что Холлс проверил патроны в револьвере, прежде чем передать его Болдуину. По ее словам, «никто и представить не мог», что в оружии окажется боевой патрон. Она также добавила, что ее подзащитный после произошедшего был «чрезвычайно травмирован» и «трясся от чувства вины».

    Помимо Холлса, по делу о гибели Хатчинс обвиняются актер Алек Болдуин, непосредственно сделавший роковой выстрел, и консультант по оружию Ханна Гутьеррес-Рид. Им грозит до 18 месяцев тюрьмы.

    Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей, а съемки возобновились.

    Обвинения Болдуину и работавшему на съемках оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Кроме того, обвинение было предъявлено и помощнику режиссера Дэвиду Холлсу, который заключил соглашение о признании вины. Фигурантам может грозить заключение до 18 месяцев и штраф до 5 тысяч долларов.

    Ранее сам Болдуин подал в суд на оружейника и съемочную группу, потому что «пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке». Также он утверждал, что не нажимал на курок, но криминалисты пришли к выводу, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. По мнению судмедэкспертов, произошедшее — несчастный случай.

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