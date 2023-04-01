В США вынесли первый приговор по делу о стрельбе Алека Болдуина

Помощник режиссера «Ржавчины» Дэвид Холлс получил шесть месяцев условно за небезопасное обращение с огнестрельным оружием. Кроме того, он будет должен заплатить штраф в размере $500 и пройти курс по безопасному обращению с оружием, вдобавок ему назначили 24 часа общественных работ, сообщает 1 апреля CBS.



Фигурант признал свою вину в деле о гибели оператора Галины Хатчинс в ходе съемок фильма. На съемочной площадке он был координатором по безопасности. Прокурор Кэри Моррисси заявила, что Дэвид Холлс, имея 30-летний стаж работы, «не справился со своими обязанностями» в области безопасности и не проверял каждый патрон, который был в оружии.

