Вышел трейлер новой «Гостьи из будущего» с пиратом Петровым. Посмотрите, что осталось от оригинала

Кинокомпания Central Partnership выпустила трейлер фильма «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, входящей в цикл книг об Алисе Селезневой. Ролик 18 апреля появился на YouTube.
Главные герои картины — подросток Коля Герасимов, живущий в современной Москве, и Алиса — на сто лет позже. Девушка должна найти маму, которую потеряла, будучи ребенком, но сначала вместе с Колей ей предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и «обрести любовь и дружбу».
Автор: трейлер / Central Partnership / YouTube
Роль Алисы играет Даша Верещагина («Анна К»), Коли — Марк Эйдельштейн («Страна Саша», «Монастырь»). Каст собрался звездный: Александр Петров (космический пират Весельчак У), Константин Хабенский (профессор Селезнев), Федор Бондарчук (голос робота Вертера), Юра Борисов (злодей Глот), Виктория Исакова (Кира Селезнева), сообщают в пресс-службе «Кинопоиска». Кроме имен персонажей, советский фильм «Гостья из будущего», снятый по этой же повести, пока ничего не напоминает.
Режиссером и автором сценария стал Александр Андрющенко. Картина будет идти в кинотеатрах с 28 декабря.
Повесть «Сто лет тому вперед» была выпущена в 1978 году и стала особенно известной после выхода пятисерийного фильма «Гостья из будущего» в 1985-м. Главная героиня цикла детских фантастических книг Булычева «Приключения Алисы» — школьница Алиса Селезнева, живущая в футуристической Москве в конце XXI века. В разных книгах она путешествует как по далеким планетам, так и во времени.