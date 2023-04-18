Вышел трейлер новой «Гостьи из будущего» с пиратом Петровым. Посмотрите, что осталось от оригинала

Кинокомпания Central Partnership выпустила трейлер фильма «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, входящей в цикл книг об Алисе Селезневой. Ролик 18 апреля появился на YouTube.



Главные герои картины — подросток Коля Герасимов, живущий в современной Москве, и Алиса — на сто лет позже. Девушка должна найти маму, которую потеряла, будучи ребенком, но сначала вместе с Колей ей предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и «обрести любовь и дружбу».

