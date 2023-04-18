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    Охотники до чужих Hyundai и KIA предстанут перед судом в Петербурге. Наугоняли они на 8 млн рублей

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    В Петербурге перед судом предстанут организатор и участник группы угонщиков, которые специализировались на корейских автомобилях. На их счету хищения пяти машин на 8 миллионов рублей.

    Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы угонщиков, которые промышляли в Петербурге и Ленинградской области, сообщает 18 апреля пресс-служба петербургского главка. 50-летний организатор и его 46-летний подельник были задержаны в ходе оперативно-разыскных работ в ноябре 2021 года. Следствие установило, что с июля по сентябрь 2021 года злоумышленники на личных автомобилях ездили в разные районы Петербурга и области и похищали чужие автомобили, используя поддельные госномера.

    Угонщики пользовались устройствами для вскрытия замков автомобилей, оборудованных системами «бесключевого доступа», и запуска двигателей без ключа. Таким образом они проникали в салон присмотренных машин, заводили двигатель и угоняли их, а затем с подложными номерами перегоняли в Приозерский район Ленобласти, где позже продавали.

    По фактам угонов были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Всего злоумышленники похитили пять автомобилей марок Hyundai и KIA на общую сумму более 8 миллионов рублей. Участников группы отправили под стражу, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

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    ПетербургУгон авто
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