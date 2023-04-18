Охотники до чужих Hyundai и KIA предстанут перед судом в Петербурге. Наугоняли они на 8 млн рублей

В Петербурге перед судом предстанут организатор и участник группы угонщиков, которые специализировались на корейских автомобилях. На их счету хищения пяти машин на 8 миллионов рублей.



Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы угонщиков, которые промышляли в Петербурге и Ленинградской области, сообщает 18 апреля пресс-служба петербургского главка. 50-летний организатор и его 46-летний подельник были задержаны в ходе оперативно-разыскных работ в ноябре 2021 года. Следствие установило, что с июля по сентябрь 2021 года злоумышленники на личных автомобилях ездили в разные районы Петербурга и области и похищали чужие автомобили, используя поддельные госномера.