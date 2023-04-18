Обошли Бибера. K-pop группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров на YouTube

Канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных коллективов. Группа вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает 18 апреля Yonhap.



Количество просмотров на канале превысило 30 миллиардов на 10 апреля, отметили в управляющей компании музыкантов YG Entertainment. Этот показатель уже выше, чем у Джастина Бибера (30,3 млрд против 30,1).



Впрочем, BLACKPINK устанавливать рекорды не в новинку: группа попала в Книгу Гиннесса уже в 21 раз. Например, ранее коллектив был признан самой популярной женской группой на Spotify.

