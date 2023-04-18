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    Обошли Бибера. K-pop группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров на YouTube

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    Канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных коллективов. Группа вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает 18 апреля Yonhap.

    Количество просмотров на канале превысило 30 миллиардов на 10 апреля, отметили в управляющей компании музыкантов YG Entertainment. Этот показатель уже выше, чем у Джастина Бибера (30,3 млрд против 30,1).

    Впрочем, BLACKPINK устанавливать рекорды не в новинку: группа попала в Книгу Гиннесса уже в 21 раз. Например, ранее коллектив был признан самой популярной женской группой на Spotify.

    BLACKPINK была создана в 2016 году компанией YG Entertainment. Коллектив состоит из четырех участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. По состоянию на 2022 год BLACKPINK считается самой популярной женской k-pop группой.

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