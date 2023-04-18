Закон парных случаев: в разных районах Петербурга почти одновременно сбили мальчиков-ровесников на велосипедах

Закон парных случаев сработал в Петербурге 17 апреля на ДТП с детьми. В двух районах города — Красносельском и Калининском — за полчаса сбили двух четвероклассников на велосипедах.



В 15:42 у дома 16, корпус 2, по улице Спирина в Красном Селе 55-летняя петербурженка, следуя по дворовому проезду на своем Fiat Albea, сбила 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в попутном направлении, сообщает 18 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.