Закон парных случаев: в разных районах Петербурга почти одновременно сбили мальчиков-ровесников на велосипедах

Закон парных случаев сработал в Петербурге 17 апреля на ДТП с детьми. В двух районах города — Красносельском и Калининском — за полчаса сбили двух четвероклассников на велосипедах.
В 15:42 у дома 16, корпус 2, по улице Спирина в Красном Селе 55-летняя петербурженка, следуя по дворовому проезду на своем Fiat Albea, сбила 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в попутном направлении, сообщает 18 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.
Второе ДТП произошло в 16:07 у дома 81/21 по улице Академика Байкова. По информации главка, 66-летний житель Петербурга на автомобиле Pontiac Vibe двигался по улице Академика Байкова от Тихорецкого проспекта в сторону улицы Академика Константинова. Пересекая перекресток со Светлановским проспектом на зеленый сигнал светофора, мужчина сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал на регулируемый пешеходный переход на красный свет. Четвероклассника доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
По обоим фактам полиция ведет проверки.