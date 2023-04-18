Глава МВД высказался о легализации легких наркотиков в России

Россия не приемлет легализацию легких наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает 18 апреля ТАСС.
В странах Запада идет пропаганда употребления легких наркотиков среди молодого поколения, такое не приемлемо в России.
«Легализация легких наркотиков, которую мы видим в целом ряде западных стран, фактически пропагандирует их потребление среди подрастающего поколения. Россия категорически не приемлет подобный подход», — сказал глава МВД на объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства в Москве.
По словам Колокольцева, благодаря совместной работе удалось привлечь к отвественности участников крупных криминальных структур, распространявших синтетические наркотики на территории Союзного государства посредством интернет-магазинов.