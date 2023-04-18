    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    772мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.63eur89.66

    Глава МВД высказался о легализации легких наркотиков в России

    1557
    11 комментариев

    Россия не приемлет легализацию легких наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает 18 апреля ТАСС.

    В странах Запада идет пропаганда употребления легких наркотиков среди молодого поколения, такое не приемлемо в России.

    «Легализация легких наркотиков, которую мы видим в целом ряде западных стран, фактически пропагандирует их потребление среди подрастающего поколения. Россия категорически не приемлет подобный подход», — сказал глава МВД на объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства в Москве.

    По словам Колокольцева, благодаря совместной работе удалось привлечь к отвественности участников крупных криминальных структур, распространявших синтетические наркотики на территории Союзного государства посредством интернет-магазинов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Владимир КолокольцевНаркотики
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close