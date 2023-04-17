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    «Услышала крик, потом рёв собак». В Чите ребёнок попал в больницу после нападения животных

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    Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства госпитализации мальчика в Чите. Скорая увезла его после нападения бездомных собак.

    «В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение органами местного самоуправления и уполномоченными организациями требований законодательства об обращении с животными без владельцев», — сообщили в прокуратуре Забайкальского края 17 апреля.

    Объяснений от должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасность читинцев, также ждут следователи.

    По информации «Чита.ру», нападение случилось на 1-й Московской, 39, в субботу, 15 апреля. Очевидица рассказала, что свора собак бросилась на мальчика с виду не старше шести лет.

    «Я крик ребенка услышала и рев собак. Выбежала из-за ограды, где с детьми гуляла. Мальчик к женщине подбежал, она его в магазин завела. А вечером продавец мне сказала, что его сильно покусали, на скорой увезли. Оказалось, это сын соседки», — приводит издание слова местной жительницы.

    Женщина добавила, что менее чем за час до происшествия собаки во дворе кидались на другого ребёнка. Ей удалось прогнать животных, одно из которых, по её словам, было чипировано.

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    Нападение собак
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