Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск автогонщика Вячеслава Кучерова к мастеру спорта международного класса по автомобильным гонкам Алексею Лукьянюку. Он просил взыскать компенсацию за ДТП, которое случилось на тренировке перед ралли в Псковской области в 2017 году. В той аварии погиб его штурман, а сам он получил травмы.

ДТП случилось около 16 часов 17 мая 2017 года на дороге «Брагино — Ловно — Пехово». Там проходил тренировочный заезд перед третьим этапом чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы — 2017». Лукьянюк за рулем раллийного Mitsubishi Lancer Evo 8 проехал трассу в одном направлении, а затем, не дождавшись разрешения на движение обратно от организатора заезда, развернулся и поехал к старту, после чего столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi Lancer Evolution RS под управлением Кучерова, сообщает 17 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате штурман истца погиб, сам он получил травмы средней тяжести, а штурман ответчика — тяжелые травмы.

Из материалов дела усматривается, что Лукьянюк не был заявлен в состав какого-либо из экипажей и не принимал участия в самом ралли, а был приглашен в качестве тренера. Не уведомив кого-либо из организаторов тренировочных заездов и не проходя предварительный инструктаж по технике безопасности, он сел за руль Mitsubishi Lancer Evo 8 вместо пилота и поехал по трассе, говорится в сообщении судов. Разбирательства по делу шли долго. В 2020 году Великолукский городской суд Псковской области оправдал Лукьянюка за отсутствием состава преступления. На тот момент он обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Комиссия комитета по спорту Псковской области, проводившая служебное расследование еще в 2017 году, пришла к выводу, что к ДТП привела несогласованность действий судейской бригады, экипажей и членов команд, участвующих в заездах.

В 2021 году суд рассмотрел дело повторно. Прокурор смягчил обвинение, и действия гонщика переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвинитель указал, что Лукьянюк действовал в соответствии с правилами проведения группы дисциплин по ралли, поэтому нарушения ПДД в его действиях отсутствуют, писала «Псковская лента новостей». В итоге уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.