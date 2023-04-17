«Фанаты должны ходить». Дзюба выступил против Fan ID и заступился за «Вираж»

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба в интервью «РБ Спорт» раскритиковал Fan ID. Также он высказался по поводу перестройки фанатского «Виража» на «Газпром арене» в мультимедийную сцену.
«Хоть у меня с «Виражом» и не очень хорошие отношения, надо отдать им должное, их не хватает игрокам. Заменять их на барабаны и оркестры — ошибка! Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплескивают свои эмоции и поддерживают команду. Я считаю, что фанаты должны ходить», — заявил Дзюба.
Также он предположил, что Fan ID скоро могут убрать.
«Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы. Когда заполняются полные трибуны — это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят — и депутаты, и все остальные», — подчеркнул Дзюба.
Напомним, что Артем Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешел из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.
Система Fan ID неоднократно подвергалась критике со стороны болельщиков, экспертов и чиновников. После ее введения посещаемость футбольных матчей РПЛ резко сократилась. А недавно за «корректировку» системы карты болельщика высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — говорил он (цитата по РИА Новости).