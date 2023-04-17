«Фанаты должны ходить». Дзюба выступил против Fan ID и заступился за «Вираж»

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба в интервью «РБ Спорт» раскритиковал Fan ID. Также он высказался по поводу перестройки фанатского «Виража» на «Газпром арене» в мультимедийную сцену.



«Хоть у меня с «Виражом» и не очень хорошие отношения, надо отдать им должное, их не хватает игрокам. Заменять их на барабаны и оркестры — ошибка! Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплескивают свои эмоции и поддерживают команду. Я считаю, что фанаты должны ходить», — заявил Дзюба.