«Массовое хамство» автомобилистов раздражает пассажиров трамваев на Новочеркасском

читатель «Фонтанки»
Утро понедельника для пассажиров электротранспорта в Красногвардейском районе Петербурга началось с хамского поведения водителей автомобилей. Со слов очевидца, нарушали ПДД неоднократно.
«Удивительное массовое хамство» читатель «Фонтанки» наблюдал утром 17 апреля на Новочеркасском проспекте. Водитель легкового автомобиля заехал на выделенную полосу для трамваев и ехал по ней между трамваями. По словам читателя, «это лишь один из многих примеров».
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что затруднений в трамвайном движении на Новочеркасском проспекте не было.