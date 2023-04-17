Движение в тоннеле дамбы из-за работ ограничено до выходных

На рабочей неделе, начиная с понедельника, водителям придется потесниться при движении в тоннеле петербургской дамбы. Там проводят комплексно-технологическое обслуживание оборудования, систем безопасности и управления.



С 17 по 21 апреля в тоннеле судопропускного сооружения С-1 введены временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце, напоминают в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга. Для ввода и вывода техники могут приостановить движение перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.