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    Движение в тоннеле дамбы из-за работ ограничено до выходных

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    На рабочей неделе, начиная с понедельника, водителям придется потесниться при движении в тоннеле петербургской дамбы. Там проводят комплексно-технологическое обслуживание оборудования, систем безопасности и управления.

    С 17 по 21 апреля в тоннеле судопропускного сооружения С-1 введены временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце, напоминают в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга. Для ввода и вывода техники могут приостановить движение перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

    Водителей просят не превышать скорость и внимательно следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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