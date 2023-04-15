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    Азербайджан отозвал спортсменов с чемпионата Европы по тяжелой атлетике из-за сожжения флага

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    Спортсменов национальной сборной Азербайджана отозвали с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване из-за сожжения флага страны. Об этом 15 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление Министерства спорта Азербайджана и Национального Олимпийского комитета.

    Организации призвали осудить инцидент. Европейской федерации тяжелой атлетики предложили ввести санкций против Армении.

    «Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле без доступа к СМИ», — заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    Замминистра спорта Армении Карен Гилоян сказал, что сведения о том, что спортсмены оказались в заложниках, полностью абсурдны. «Они вернутся в Баку. Сейчас идут обсуждения о том, чтобы в самые сжатые сроки обеспечить их возвращение. Причина задержки в том, что в эти часы нет рейсов», — сказал он.

    Как пишет «Спутник.Армения», во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике дизайнер Арам Николян поджег флаг Азербайджана. Сначала он выхватил флаг и поджег его, затем вместе с ним выбежал со сцены.

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    СпортАрменияАзербайджан
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