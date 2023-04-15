Азербайджан отозвал спортсменов с чемпионата Европы по тяжелой атлетике из-за сожжения флага

Спортсменов национальной сборной Азербайджана отозвали с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване из-за сожжения флага страны. Об этом 15 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление Министерства спорта Азербайджана и Национального Олимпийского комитета.

Организации призвали осудить инцидент. Европейской федерации тяжелой атлетики предложили ввести санкций против Армении.

«Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле без доступа к СМИ», — заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.