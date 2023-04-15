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    «Прыгнул в воду не раздумывая». Петербуржец спас тонущую в пруду собаку

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    На глазах у испуганных очевидцев мужчина спас тонущую собаку. Инцидент произошел накануне днем, 14 апреля, в парке Серебряный пруд Выборгского района Петербурга.

    Все произошедшее записала на видео Ольга Кузнецова.

    Животное испуганно молотит лапами по льду в надежде выбраться, но все тщетно. В этот момент к ней с тыла направляется вплавь мужчина, он в куртке и кепке.

    читатель «Фонтанки»

    «Зовите ее, зовите!» — кричат с берега сопереживающие.

    Почувствовав дно, он встает на ноги, добирается до собаки, расшвыривая по сторонам обломки льда, и хватает ее за туловище, а та не переставая лупит лапами по воде.

    «Ох ты, молодец какой!» — облегченно выдыхает женский голос за кадром.

    «Я так испугалась сама», — делится переживаниями женщина на берегу.

    Под истошные крики чаек, кружащих над местом ЧП, пострадавшую доставляют на берег. Продрогшая собачонка отряхивается, а ее спаситель устало бредет прочь.

    Подробностями произошедшего Ольга поделилась с «Фонтанкой».

    «Все произошло очень быстро. Собака побежала по тонкому льду за чайками, утками и провалилась под лед. Мы стали ее звать, чтобы она плыла к берегу, но она в стрессе плыла, наоборот, в лед и увязла, запуталась там. Парень очень быстро появился откуда-то и прыгнул в воду не раздумывая. А мы были в каком то потрясении, что даже не спросили, как его зовут, он на берегу снял кофту, отжал воду и бегом направился домой», — рассказала она.

    В конце января француза с собакой с тонущей в Атлантике яхты спас отряд боевых кораблей Северного флота.

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    Спасение собакиВыборгский район
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