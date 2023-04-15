«Прыгнул в воду не раздумывая». Петербуржец спас тонущую в пруду собаку

Животное испуганно молотит лапами по льду в надежде выбраться, но все тщетно. В этот момент к ней с тыла направляется вплавь мужчина, он в куртке и кепке.

Почувствовав дно, он встает на ноги, добирается до собаки, расшвыривая по сторонам обломки льда, и хватает ее за туловище, а та не переставая лупит лапами по воде.

Подробностями произошедшего Ольга поделилась с «Фонтанкой».



«Все произошло очень быстро. Собака побежала по тонкому льду за чайками, утками и провалилась под лед. Мы стали ее звать, чтобы она плыла к берегу, но она в стрессе плыла, наоборот, в лед и увязла, запуталась там. Парень очень быстро появился откуда-то и прыгнул в воду не раздумывая. А мы были в каком то потрясении, что даже не спросили, как его зовут, он на берегу снял кофту, отжал воду и бегом направился домой», — рассказала она.



В конце января француза с собакой с тонущей в Атлантике яхты спас отряд боевых кораблей Северного флота.