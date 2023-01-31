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    В Атлантике отряд боевых кораблей Северного флота спас француза с собакой с тонущей яхты

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    Гражданина Франции и его четвероногого друга, терпящих бедствие на яхте в центральной части Атлантического океана, спас экипаж танкера из отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Подробности 31 января сообщает Министерство обороны РФ.

    Яхта подавала аварийный сигнал, который принял средний танкер «Кама», отклонился от курса и направился на помощь. Выяснилось, что на судне находился гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике в компании собаки. Во время шторма у него вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. Попытки устранить неисправность провалились, и он подал сигнал SOS.

    На борту танкера «Кама» спасенному путешественнику оказали медицинскую помощь и доставят его в ближайший порт.

    Президент России Владимир Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат отправляется в «дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю». Во время похода пройдут учения с ракетами «Циркон».

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