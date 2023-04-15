Киносъемки на полдня перекроют часть Захарьевской улицы

Движение в центре Петербурга в воскресенье, 16 апреля, ограничат для съемок исторического детектива «Большой дом». На 12 часов частично перекроют одну из улиц.
С 6:00 до 18:00 будет закрыто движение по Захарьевской улице в направлении от дома 6 к Литейному проспекту, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с полуночи до шести часов вечера на участке Захарьевской от Литейного до дома 11 запретят парковаться.
Многосерийный фильм «Большой дом» Егора Кончаловского расскажет о расследовании деятельности банды, которая орудовала в блокадном Ленинграде. В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ, в частности, дело о торговле продуктовыми карточками, рассказывали в «Ленфильме».