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    Киносъемки на полдня перекроют часть Захарьевской улицы

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Движение в центре Петербурга в воскресенье, 16 апреля, ограничат для съемок исторического детектива «Большой дом». На 12 часов частично перекроют одну из улиц.

    С 6:00 до 18:00 будет закрыто движение по Захарьевской улице в направлении от дома 6 к Литейному проспекту, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с полуночи до шести часов вечера на участке Захарьевской от Литейного до дома 11 запретят парковаться.

    Многосерийный фильм «Большой дом» Егора Кончаловского расскажет о расследовании деятельности банды, которая орудовала в блокадном Ленинграде. В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ, в частности, дело о торговле продуктовыми карточками, рассказывали в «Ленфильме».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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