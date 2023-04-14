Четырехлетний ребенок выпал из окна в Петербурге. К ответственности привлекли мать

Скорая увезла малыша, упавшего из окна на Советском проспекте в Невском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 14 апреля, ЧП произошло накануне около половины двенадцатого утра. Из окна второго этажа дома 34/2 выпал четырехлетний мальчик.
В больнице состояние ребенка оценили как удовлетворительное.
Сотрудники полиции выяснили, что ребенок выпал из окна по недосмотру 25-летней матери. В отношении нее составили протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».