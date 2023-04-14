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    Четырехлетний ребенок выпал из окна в Петербурге. К ответственности привлекли мать

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    Скорая увезла малыша, упавшего из окна на Советском проспекте в Невском районе.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 14 апреля, ЧП произошло накануне около половины двенадцатого утра. Из окна второго этажа дома 34/2 выпал четырехлетний мальчик.

    В больнице состояние ребенка оценили как удовлетворительное.

    Сотрудники полиции выяснили, что ребенок выпал из окна по недосмотру 25-летней матери. В отношении нее составили протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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