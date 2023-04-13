Автомобиль заполыхал на Малом проспекте В.О. Дорогу перегородили для тушения

Автомобильный пожар затруднил движение в Василеостровском районе Петербурга утром 13 апреля. Очевидцы засняли, как он разгорался и как тушили уже полыхающую машину.

В 10:50 в МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре у дома 22 по Малому проспекту В.О., сообщает пресс-служба ведомства. Судя по кадрам, снятым очевидцами, у припаркованного возле дома 27 легкового автомобиля произошло возгорание в моторном отсеке.