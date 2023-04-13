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    Автомобиль заполыхал на Малом проспекте В.О. Дорогу перегородили для тушения

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    2 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Автомобильный пожар затруднил движение в Василеостровском районе Петербурга утром 13 апреля. Очевидцы засняли, как он разгорался и как тушили уже полыхающую машину.

    В 10:50 в МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре у дома 22 по Малому проспекту В.О., сообщает пресс-служба ведомства. Судя по кадрам, снятым очевидцами, у припаркованного возле дома 27 легкового автомобиля произошло возгорание в моторном отсеке.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    На время тушения участок Малого проспекта между 8–9-й и 10–11-й линиями В.О. перегородили машинами ГИБДД и Росгвардии. Движение в районе 8–9-й линий было затруднено. В 10:58 пожарные ликвидировали возгорание. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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    Фото: Читатель «Фонтанки»

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