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    Автомобиль с «Призраком» на Солидарности за ночь оказался в метре от места парковки

    1959
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    Полиция Невского района Петербурга расследует попытку угона автомобиля у директора фирмы. Утром машина загадочным образом обнаружилась в метре от того места, где ее оставили вечером.

    Днем 12 апреля с заявлением в полицию обратился 33-летний петербуржец, технический директор одной из коммерческих фирм города, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Мужчина рассказал, что между 23:50 11 апреля и 9:00 12 апреля с проспекта Солидарности кто-то попытался похитить его Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, но отъехал лишь на метр от места парковки. Автомобиль застрахован и оборудован сигнализацией с ироничным в этой ситуации названием «Призрак».

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 30, п. «б», ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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