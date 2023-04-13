Автомобиль с «Призраком» на Солидарности за ночь оказался в метре от места парковки

Полиция Невского района Петербурга расследует попытку угона автомобиля у директора фирмы. Утром машина загадочным образом обнаружилась в метре от того места, где ее оставили вечером.



Днем 12 апреля с заявлением в полицию обратился 33-летний петербуржец, технический директор одной из коммерческих фирм города, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Мужчина рассказал, что между 23:50 11 апреля и 9:00 12 апреля с проспекта Солидарности кто-то попытался похитить его Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, но отъехал лишь на метр от места парковки. Автомобиль застрахован и оборудован сигнализацией с ироничным в этой ситуации названием «Призрак».