Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter

Депутаты Госдумы от всех фракций подписали обращение от «Новых людей» к генпрокурору России Игорю Краснову по поводу разблокировки Twitter. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости.
В документе они просят провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, нарушающих законодательство РФ. Их предлагается направить руководству Twitter с предложением либо удалить их, либо промаркировать соответствующим образом и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к соцсети на территории страны.
Ранее депутаты Госдумы от «Новых людей» подготовили обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, в котором попросили пересмотреть решение о блокировке Twitter. До этого с похожей идеей выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В Роскомнадзоре, в свою очередь, сообщали, что не видят оснований для снятия блокировки. По данным РКН, администрация сервиса не удалила 1,3 тысячи запрещённых материалов.
Доступ к Twitter в России ограничили 4 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры.