Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter

Депутаты Госдумы от всех фракций подписали обращение от «Новых людей» к генпрокурору России Игорю Краснову по поводу разблокировки Twitter. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости.

В документе они просят провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, нарушающих законодательство РФ. Их предлагается направить руководству Twitter с предложением либо удалить их, либо промаркировать соответствующим образом и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к соцсети на территории страны.