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    Замглавы комитета Госдумы по информполитике предложил разблокировать Twitter

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    Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с соцсети Twitter после возвращения доступа к аккаунтам российских ведомств. Об этом он 10 апреля написал в своем Telegram-канале.

    Недавно Twitter стал снова выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны, российских посольств и других ведомств.

    «Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — считает Горелкин.

    По мнению замглавы комитета по информполитике Госдумы, Twitter может стать удобной площадкой для российских государственных ведомств, чтобы объяснять позиции России западной аудитории.

    В РФ ограничили доступ к Twitter по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

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