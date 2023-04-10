Замглавы комитета Госдумы по информполитике предложил разблокировать Twitter

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с соцсети Twitter после возвращения доступа к аккаунтам российских ведомств. Об этом он 10 апреля написал в своем Telegram-канале.

Недавно Twitter стал снова выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны, российских посольств и других ведомств.

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — считает Горелкин.