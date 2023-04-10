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    В Роскомнадзоре высказались по поводу идеи снять блокировку с Twitter

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    Роскомнадзор (РКН) не видит оснований для снятия блокировки с соцсети Twitter. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным РКН, администрация сервиса не удалила 1,3 тысячи запрещённых материалов.

    Ранее в понедельник заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с соцсети Twitter после возвращения доступа к аккаунтам российских ведомств.

    Напомним, в РФ ограничили доступ к Twitter по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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