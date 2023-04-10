В Роскомнадзоре высказались по поводу идеи снять блокировку с Twitter

Роскомнадзор (РКН) не видит оснований для снятия блокировки с соцсети Twitter. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По данным РКН, администрация сервиса не удалила 1,3 тысячи запрещённых материалов.



Ранее в понедельник заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с соцсети Twitter после возвращения доступа к аккаунтам российских ведомств.



Напомним, в РФ ограничили доступ к Twitter по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

