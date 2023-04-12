Завод Toyota могут отдать оборонному концерну «Алмаз-Антей». Там хотят собирать электромобили E-Neva

На бывшем заводе Toyota в Петербурге к 2026 году могут запустить производство электрокроссовера E-Neva, разработанного Обуховским заводом (входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей»). Об этом 12 апреля сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Прорабатываем вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству E-Neva на бывшем заводе Toyota. Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. А до этого времени есть варианты еще с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы раскачать само производство», — сказал он (цитата по ТАСС).
Завод Toyota остановил работу весной 2022 года, после начала СВО на Украине. В ноябре по соглашению сторон начали увольнять сотрудников, к тому времени их число превышало 1,9 тысячи человек.
В конце марта 2023 года предприятие было передано государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю.
Экспериментальный образец электрокара E-Neva в январе представили президенту РФ Владимиру Путину во время его визита на Обуховский завод. Сообщалось, что серийное производство российского электромобиля планируется начать в конце 2026 года.