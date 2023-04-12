Завод Toyota могут отдать оборонному концерну «Алмаз-Антей». Там хотят собирать электромобили E-Neva

На бывшем заводе Toyota в Петербурге к 2026 году могут запустить производство электрокроссовера E-Neva, разработанного Обуховским заводом (входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей»). Об этом 12 апреля сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Прорабатываем вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству E-Neva на бывшем заводе Toyota. Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. А до этого времени есть варианты еще с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы раскачать само производство», — сказал он (цитата по ТАСС).