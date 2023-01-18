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    Минпромторг поделился ближайшими планами на петербургский электрокар E-Neva

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    В Минпромторге надеются в ближайшие месяцы найти индустриальных партнеров для реализации проекта электрического кроссовера E-Neva, разработанного Обуховским заводом в Петербурге. Экспериментальный образец электрокара 18 января представили президенту РФ Владимиру Путину во время его визита на предприятие.

    Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров во время общения с журналистами рассказал, что на сегодняшний день главная задача — определиться с индустриальными партнерами и экономикой проекта. «Рассчитываем найти в ближайшие несколько месяцев, во-первых, индустриальных партнеров и до конца просчитать экономический эффект. Считаем, что у него есть перспективы», — цитирует Мантурова ТАСС.

    На вопрос, сможет ли E-Neva конкурировать с Tesla, вице-премьер ответил, что отечественный электромобиль рассчитан на среднего покупателя, тогда как «Тесла» ближе к бизнес-классу и премиальному сегменту рынка.

    Промышленный образец электромобиля под рабочим названием E-Neva Обуховский завод, входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей», зарегистрировал в декабре 2021 года. Кроссовер разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, которую концерн представил несколькими месяцами ранее. В июле 2022 года завод представил полнофункциональный прототип электрокроссовера, а в сентябре заключил договор на производство аккумуляторов для E-Neva с петербургским заводом «Ригель». Сегодня, 18 января, на Обуховском заводе прототип электрического кроссовера показали Владимиру Путину.

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