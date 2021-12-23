«Алмаз — Антей» запатентовал промышленный образец российского электромобиля E-NEVA

Кроссовер разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном в августе 2021 года. Это автомобиль длиной 4,5 метра, не уступающий по характеристикам аналогам с двигателем внутреннего сгорания: пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Низкий центр тяжести обеспечит автомобилю устойчивость на дороге. В максимальной комплектации электромобиль будет оснащен подключаемым передним приводом. Мощность двух электромоторов составит 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Н.м) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВтч и системой рекуперации энергии.

Автомобиль имеет просторный салон с багажником объемом 610 литров, оснащен современной мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Предусмотрены системы помощи водителю и интеграция со смартфоном. Дизайн автомобиля объединяет современные стилистические тенденции и классические формы внедорожника.



Кроссовер — только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые планируется будет создать на единой платформе: предусматриваются также городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также гибриды с газовым или водородным экстендером, которые считают наиболее перспективным вариантом. Ожидается, что применение комбинированных силовых установок, — например, газо-электрической, — позволит существенно увеличить запас хода, отмечают в концерне.



Помимо промышленного образца электромобиля класса «внедорожник» АО «ГОЗ» зарегистрировал в Роспатенте еще 7 промышленных образцов узловых элементов интерьера и экстерьера электромобиля: центральная консоль, мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов, интерьер передней и задней дверей, сиденья, светодиодные фары и фонари. Регистрация промышленного образца стала очередным шагом проекта по созданию линейки отечественного транспорта на новых источниках энергии (электромобили, газомобили, водородомобили), который реализуется в рамках диверсификации производства и увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в выручке предприятий Концерна «Алмаз-Антей».