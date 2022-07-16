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    Посмотрите на ходовой прототип российского электрокара E-NEVA из Петербурга

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    Минпромторг РФ

    Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров съездил на Нижегородский завод 70-летия Победы, где ему показали полнофункциональный прототип электрокроссовера E-NEVA.

    Автомобиль разработан на Обуховском заводе в Петербурге. Судя по видео, это не макет, а полноценная машина — с салоном и на ходу. Гости презентации даже прокатились на ней по цеху.

    Как писала «Фонтанка», кроссовер — только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые планируется создать на единой платформе: предусматриваются также городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также гибриды с газовым или водородным экстендером, которые считают наиболее перспективным вариантом.

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