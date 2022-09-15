Литий-ионные батареи для российских электромобилей E-Neva сделают на петербургском заводе «Ригель»

Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», и Аккумуляторная компания «Ригель» заключили на Петербургском международном газовом форуме соглашение о сотрудничестве. Компании договорились, что «Ригель» будет разрабатывать и производить тяговые литий-ионные батареи для беспилотных модульных электрических платформ E-Neva, созданных Обуховским заводом.



Генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников рассказал, что на форуме завод представил наш проект по созданию модельного ряда электротранспорта E-Neva, отвечающего современным трендам в мировом автомобилестроении. В частности, здесь представлены беспилотная модульная газоэлектрическая платформа и стилевые макеты электромобилей в трех видах кузова: спорт-купе, кроссовер С-класса и легкий коммерческий автомобиль (LCV).