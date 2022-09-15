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    Литий-ионные батареи для российских электромобилей E-Neva сделают на петербургском заводе «Ригель»

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    Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», и Аккумуляторная компания «Ригель» заключили на Петербургском международном газовом форуме соглашение о сотрудничестве. Компании договорились, что «Ригель» будет разрабатывать и производить тяговые литий-ионные батареи для беспилотных модульных электрических платформ E-Neva, созданных Обуховским заводом.

    Генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников рассказал, что на форуме завод представил наш проект по созданию модельного ряда электротранспорта E-Neva, отвечающего современным трендам в мировом автомобилестроении. В частности, здесь представлены беспилотная модульная газоэлектрическая платформа и стилевые макеты электромобилей в трех видах кузова: спорт-купе, кроссовер С-класса и легкий коммерческий автомобиль (LCV).

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    Беспилотная модульная газоэлектрическая платформа с аккумуляторной батареей является инновационной разработкой Обуховского завода. В линейку электроплатформ входят два гибридных образца с использованием природного и сжиженного газа. Платформа оснащена всем необходимым оборудованием и программным обеспечением для автономного передвижения по заданному маршруту, системой обнаружения препятствий, а также оборудованием для движения в режиме дистанционного управления. Газоэлектрическая платформа является завершенным продуктом, а также может быть использована как основа для производства различных транспортных средств.

    Как сообщала «Фонтанка», компания «Ригель» приняла решение отдать часть площадей под реновацию и за счет этих средств модернизировать производство, чтобы сосредоточиться на производстве литий-ионных батарей. В частности, «Ригель» представил на газовом форуме макет опытного образца тяговой литий-ионной аккумуляторной батареи для электромобиля на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей».

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