«Работает надежно, с хорошим результатом». Путин приехал на Обуховский завод и поговорил с рабочими

Президент РФ Владимир Путин в рамках своей поездки в Петербург посетил Обуховский завод и встретился с рабочими. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Кремля.
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Глава государства поздравил их с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Он также напомнил о важности Обуховского завода для российского ОПК.
«Не мог не побывать на предприятиях Петербурга, которые производят нужную стране всегда, а особенно сегодня, оборонную продукцию. Обуховскому заводу 160 лет в этом году исполняется. Это одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом. Надеюсь, так будет и в будущем», — сказал Путин.
Как пишет РИА Новости, президенту на предприятии показали отечественный электрокар — прототип кроссовера E-NEVA.
RIAKremlinpool / Telegram