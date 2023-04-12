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    Дети из новых регионов России смогут отдыхать в Петербурге

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    Дети из Херсонской и Запорожской областей смогут получать меру дополнительной соцподдержки в виде организации отдыха в Петербурге. Соответствующий законопроект депутаты на заседании 12 апреля приняли в первом чтении.

    Инициатива правит «Социальный кодекс» города. Как указано в пояснительной записке, действующие меры соцподдержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Петербурге для жителей ДНР и ЛНР предлагается распространить и на два других новых региона.

    Как отметил один из авторов законопроекта, единоросс Денис Четырбок, так как включение регионов состоялось после окончания летнего сезона, точные цифры, сколько детей смогут приехать в Петербург на отдых, пока неизвестны.

    Депутаты приняли законопроект единогласно.

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    Новые регионы РоссииДетиОтдыхПетербург
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