К 9 Мая ветераны в Петербурге получат по 10 тысяч рублей

На 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне ветераны в Санкт-Петербурге получат выплату по 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга на заседании 12 апреля приняло в первом чтении. Как пояснил представитель губернатора в парламенте, выплата должна быть осуществлена до 8 мая, гражданам для получения выплаты будет необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства и подать заявление, срок рассмотрения заявлений — 15 дней. На эти выплаты из Резервного фонда планируется потратить 1 млрд 558 млн 20 тысяч рублей.

По 10 тысяч рублей выплатят: ветеранам Великой Отечественной войны;

жителям блокадного Ленинграда;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 5 тысяч рублей выплатят: вдовам погибших и умерших защитников Отечества;

«Детям войны».

Как сообщил ранее спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский, в Петербурге осталось всего 247 тысяч человек, подпадающих под действие этого законопроекта. Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов заметил, что так как выплата является традиционной, можно было бы заложить эти расходы в бюджет, а из Резервного фонда брать средства только в случае нехватки заложенного в бюджет.