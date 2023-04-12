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    К 9 Мая ветераны в Петербурге получат по 10 тысяч рублей

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    На 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне ветераны в Санкт-Петербурге получат выплату по 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга на заседании 12 апреля приняло в первом чтении.

    Как пояснил представитель губернатора в парламенте, выплата должна быть осуществлена до 8 мая, гражданам для получения выплаты будет необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства и подать заявление, срок рассмотрения заявлений — 15 дней. На эти выплаты из Резервного фонда планируется потратить 1 млрд 558 млн 20 тысяч рублей.

    По 10 тысяч рублей выплатят:

    • ветеранам Великой Отечественной войны;
    • жителям блокадного Ленинграда;
    • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

    По 5 тысяч рублей выплатят:

    • вдовам погибших и умерших защитников Отечества;
    • «Детям войны».

    Как сообщил ранее спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский, в Петербурге осталось всего 247 тысяч человек, подпадающих под действие этого законопроекта.

    Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов заметил, что так как выплата является традиционной, можно было бы заложить эти расходы в бюджет, а из Резервного фонда брать средства только в случае нехватки заложенного в бюджет.

    Также депутат заметил, что по 5 тысяч в том числе будут полагаться вдовам защитников Отечества — участников войны с Финляндией и войны с Японией, тогда как о выплатах самим участникам этих войн в законопроекте не говорится. «Возможно, нужна поправка», — заметил Шишлов. Единоросс Денис Четырбок заметил, что этим людям и так положена выплата, как родившимся до 3 сентября 1945 года.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский возразил: нестыковка есть, формально получается, что вдовы и вдовцы тех, которые погибли в период войн с Финляндией и Японией, выплату получат, а оставшиеся в живых ветераны этих войн — выплату не получат.

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