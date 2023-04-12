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    «Паровозик» собрал плотную пробку на Бухарестской. Вместе с ней встала и улица Салова

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    Движение во Фрунзенском районе Петербурга днем 12 апреля заметно осложнило массовое ДТП. «Паровозик» из нескольких вагонов собрал затор почти в километр длиной.

    На Бухарестской улице, перед регулируемым пешеходным переходом напротив Института кино и телевидения, «паровозиком» столкнулись несколько автомобилей, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. На фото можно разглядеть как минимум три поврежденные машины: LADA Samara, приехавший ей в левое заднее колесо Hyundai и черную легковушку, которая вмяла заднюю часть уже «Хёндэ». Перед «Ладой» стоит грузовая «Газель», досталось ли ей тоже — по фото не понятно.

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    «Тормоза «Газели» оказались эффективнее, чем у остальных?» — шутят в комментариях.

    Из-за аварии сильно затруднено движение как на самой Бухарестской, так и на соседней улице Салова. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Бухарестской улице со стороны улицы Фучика тянется почти на 1 километр, на улице Салова со стороны Софийской пробка даже чуть длиннее.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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