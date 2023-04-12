«Солярис» после встречи с тезкой на Московском улетел к порогу университета МЧС

Битый автомобиль, стоящий на тротуаре на приличном расстоянии от дороги, привлек внимание горожан в Московском районе Петербурга утром 12 апреля. Как выяснилось, это последствия ночного ДТП.

Hyundai Solaris с разбитой передней частью заметил на тротуаре у дома 149 по Московскому проспекту, прямо возле здания университета МЧС, участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий. На тротуарной плитке виден тормозной след, идущий от проезжей части.