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    «Солярис» после встречи с тезкой на Московском улетел к порогу университета МЧС

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    Битый автомобиль, стоящий на тротуаре на приличном расстоянии от дороги, привлек внимание горожан в Московском районе Петербурга утром 12 апреля. Как выяснилось, это последствия ночного ДТП.

    Hyundai Solaris с разбитой передней частью заметил на тротуаре у дома 149 по Московскому проспекту, прямо возле здания университета МЧС, участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий. На тротуарной плитке виден тормозной след, идущий от проезжей части.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что авария там произошла еще ночью. В 3:45 у дома 143 по Московскому проспекту водитель Hyundai Solaris при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с другим «Солярисом». ДТП обошлось без пострадавших.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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