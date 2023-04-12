«Ждать бессмысленно». Домик в деревне под Петербургом отдают по цене пентхауса

Еще не успели полететь первые мухи, а граждане уже штурмуют интернет в поисках съемных дач на лето. За сутки объявления с наиболее лакомыми вариантами под Петербургом набирают до 500 просмотров. А цены на них, прямо скажем, заставляют вздрогнуть — с прошлого сезона арендные платежи подскочили не менее чем на 10 процентов.
И хоть самые-самые объекты на предстоящий сезон забронированы уже с прошлой осени, выбирать еще есть что. Но времени, рассказали «Фонтанке» риелторы, в обрез — всё путное разберут до мая, невзирая на цену, и останется только не очень хорошее либо то, что дороже всех, поэтому не ушло.
«Бабушкина дача»
Наиболее «подъемный» ценник — в категории «туалет на улице». Снять бревенчатую избушку с удобствами во дворе можно от 18 тысяч за месяц. Впрочем, зачастую владельцы надеются на долгосрочные отношения, и отмечают, что желающие арендовать недвижимость на всё лето будут в приоритете.
К примеру, студию из бруса площадью 20 «квадратов» на участке 25 соток на территории поселка Ильичево в Первомайском сельском поселении (57 км по ЗСД, 69 км без платника) можно снять за 18 тысяч рублей в месяц. За эти деньги в распоряжении арендаторов будут три спальных места, причем одно в виде раскладного кресла, кухня, холодильник, газовая плита, водопровод с холодной водой и водогрей. Для любителей экзотики — удобства на улице, баня раз в неделю.
В качестве утешительного приза — хорошие хозяева в том же доме, но с отдельным входом.
Гостевой бревенчатый домик 35 квадратов и 6 соток земли в придачу на территории СНТ СИЗ в поселке Белоостров Курортного района (32 км по ЗСД, 45 км минуя платник) владельцы готовы сдать за 35 тысяч рублей в месяц. Жилье, насколько это возможно, оснащено бытовой техникой, обогревателем и двумя спальными местами, а вот за питьевой водой придется побегать на участок рядом с крыльцом. За «удобствами» — еще подальше: в отдельное помещение вне дома, где к услугам гостей будет «пудр-клозет» и душевой поддон, причем воду нужно греть самим. Хозяева тоже будут по соседству. В качестве бонуса — поблизости речка, лес с грибами и болото с клюквой. Если брать оптом на всё лето, дешевле не станет — отношения на долгосрок обойдутся в 105 тысяч рублей.
Дом на 60 квадратов в поселке Лисий Нос (31 км по ЗСД, 26 км вне платника) можно успеть ухватить за 36 тысяч рублей в месяц. Но есть нюанс — дача сдается минимум на три месяца, к тому же к арендной плате, вносимой сразу за весь период, следует добавить
Про стационарный доступ в Сеть на дачах «бабушкиного» типа придется забыть.
«Если только ваш мобильный интернет — наш стационарный очень плох», — призналась владелица домика в Лисьем Носу.
И раскачать собственников на установку оптики надежды тоже нет. «Мы — пенсионеры, нам телефона более чем достаточно», —пожала плечами хозяйка студии в Ильичево.
Так что такой вариант для удаленщиков точно не вариант. Зато этот сегмент, пожалуй, самый постоянный в части ценовой политики — владельцы отметили, что не поднимали плату уже как минимум лет пять.
Просто и со вкусом
Если перспектива начинать утро с холодного душа во дворе вам не улыбается и жизнь завязана на интернете, следует быть морально готовым к ценам совершенно другого порядка.
Дом из бруса площадью 100 квадратов на участке 6,2 сотки в садоводческом товариществе Разлив (39 минут по ЗСД,
Но есть несколько нюансов — еще 80 тысяч нужно будет оставить в залог, и еще столько же — заплатить комиссионные агенту. И этот тариф действует лишь на долгосрок.
«На лето, до полугода, собственник сказал 120 тысяч стоимость озвучивать, он находится в Грузии. Я вам так скажу — то жилье, которое сейчас сдается, принадлежит гражданам, которые находятся за пределами России. Всё жилье подорожало, многие стали невыездные, спрос есть, поэтому цена растет, тут всё просто», — разложил схему агент, сдающий коттедж.
Дачный деревянный домик площадью 80 квадратов и соткой земли в придачу в Комарово (
«Подняли цену с прошлого года на 10 тысяч рублей», — поделилась хозяйка и отметила, что даже за такую цену люди готовы брать — на ближайшее воскресенье уже запланированы два просмотра.
Не всё так грустно — если посмотреть в противоположную от Курортного района сторону, можно найти варианты дешевле.
Коттедж 160 квадратов на участке 8 соток в Ломоносове (1 час пути вне зависимости от трассы) можно снять за 8
«Летом всегда дороже, у меня сейчас люди живут, платят 70. Пять лет назад я вообще по 100 тысяч сдавал круглый год», — поделился собственник.
Удобная роскошь
Хотя казалось бы, что выше уже некуда, в категории «дорого-богато» ценник на дачи в курортных местах тоже несколько вырос. Хотя, как говорят агенты, «не вдвое, это точно», и даже намекают, что возможен торг, но «до сотни ценник не опустится, это точно».
«Турция дорогая — вы вообще билеты в Турцию видели? Всё очень дорого, но всё равно дома уходят. Смысла снижать цены нет, раз и так забирают», — отметила риелтор, сдающая за 190 тысяч дом на 250 квадратов в Зеленогорске.
Цена на аренду двухэтажного кирпичного особняка (46 минут по ЗСД, 1 час 33 минуты вне платника) сложилась, исходя из полного мебельного «фарша» и бытовой техники, наличия четырех спален, двух холлов и санузлов и пешей доступности Финского залива.
Еще один тренд, навеянный временем, — внушительный залог, продиктованный опасениями за сохранность интерьеров. За тот самый дом в Зеленогорске собственница просит внести 100 тысяч рублей.
«Она вас не знает, у нее хорошая мебель, она же тоже переживает — вдруг не дай бог что, дети попортят или животные. Поэтому хозяйка хочет обеспечительный платеж», — подчеркнула риелтор.
Двухэтажный дом из бруса площадью 90 квадратов с участком в 50 соток в поселке Солнечное (32 минуты по ЗСД,
Ждать, что станет дешевле, специалист по недвижимости не советует. И даже недоумевает по поводу наивных вопросов.
«Цены выросли, есть такая тенденция. Инфляция. Было три дома, двое постоянных арендаторов согласились на новую цену и лишь один отказался — зачем тогда снижать? В данном месте понижения ждать бессмысленно».
Какими бы ни были цены на аренду дач, говорят основываясь на своем опыте эксперты, время «на подумать» есть лишь до
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»