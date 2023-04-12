«Ждать бессмысленно». Домик в деревне под Петербургом отдают по цене пентхауса

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Еще не успели полететь первые мухи, а граждане уже штурмуют интернет в поисках съемных дач на лето. За сутки объявления с наиболее лакомыми вариантами под Петербургом набирают до 500 просмотров. А цены на них, прямо скажем, заставляют вздрогнуть — с прошлого сезона арендные платежи подскочили не менее чем на 10 процентов.



И хоть самые-самые объекты на предстоящий сезон забронированы уже с прошлой осени, выбирать еще есть что. Но времени, рассказали «Фонтанке» риелторы, в обрез — всё путное разберут до мая, невзирая на цену, и останется только не очень хорошее либо то, что дороже всех, поэтому не ушло.

«Бабушкина дача» Наиболее «подъемный» ценник — в категории «туалет на улице». Снять бревенчатую избушку с удобствами во дворе можно от 18 тысяч за месяц. Впрочем, зачастую владельцы надеются на долгосрочные отношения, и отмечают, что желающие арендовать недвижимость на всё лето будут в приоритете.

К примеру, студию из бруса площадью 20 «квадратов» на участке 25 соток на территории поселка Ильичево в Первомайском сельском поселении (57 км по ЗСД, 69 км без платника) можно снять за 18 тысяч рублей в месяц. За эти деньги в распоряжении арендаторов будут три спальных места, причем одно в виде раскладного кресла, кухня, холодильник, газовая плита, водопровод с холодной водой и водогрей. Для любителей экзотики — удобства на улице, баня раз в неделю.

В качестве утешительного приза — хорошие хозяева в том же доме, но с отдельным входом.

Гостевой бревенчатый домик 35 квадратов и 6 соток земли в придачу на территории СНТ СИЗ в поселке Белоостров Курортного района (32 км по ЗСД, 45 км минуя платник) владельцы готовы сдать за 35 тысяч рублей в месяц. Жилье, насколько это возможно, оснащено бытовой техникой, обогревателем и двумя спальными местами, а вот за питьевой водой придется побегать на участок рядом с крыльцом. За «удобствами» — еще подальше: в отдельное помещение вне дома, где к услугам гостей будет «пудр-клозет» и душевой поддон, причем воду нужно греть самим. Хозяева тоже будут по соседству. В качестве бонуса — поблизости речка, лес с грибами и болото с клюквой. Если брать оптом на всё лето, дешевле не станет — отношения на долгосрок обойдутся в 105 тысяч рублей.

Дом на 60 квадратов в поселке Лисий Нос (31 км по ЗСД, 26 км вне платника) можно успеть ухватить за 36 тысяч рублей в месяц. Но есть нюанс — дача сдается минимум на три месяца, к тому же к арендной плате, вносимой сразу за весь период, следует добавить 25 тысяч залога, что в итоге выльется в 133 тысячи рублей. Платить за коммуналку — свет, холодную воду и газ — придется тоже самим, по счетчику. «Бытовуху» скрасят стиральная машина, теплые, прямо в доме, санузел и душ с водогреем. В качестве дополнения в стиле «романтик» — дровяная печь.



Про стационарный доступ в Сеть на дачах «бабушкиного» типа придется забыть.

«Если только ваш мобильный интернет — наш стационарный очень плох», — призналась владелица домика в Лисьем Носу.

И раскачать собственников на установку оптики надежды тоже нет. «Мы — пенсионеры, нам телефона более чем достаточно», —пожала плечами хозяйка студии в Ильичево.

Так что такой вариант для удаленщиков точно не вариант. Зато этот сегмент, пожалуй, самый постоянный в части ценовой политики — владельцы отметили, что не поднимали плату уже как минимум лет пять.

Просто и со вкусом Если перспектива начинать утро с холодного душа во дворе вам не улыбается и жизнь завязана на интернете, следует быть морально готовым к ценам совершенно другого порядка.

Дом из бруса площадью 100 квадратов на участке 6,2 сотки в садоводческом товариществе Разлив (39 минут по ЗСД, 1 час 16 минут вне платника) владелец сдает за 80 тысяч рублей. За эти деньги в распоряжении арендатора — четыре спальни, кухня со встроенной техникой, санузел с локальной канализацией и ванной, подключенной к городскому водопроводу. В наличии — вайфай с оптоволокном и телевидение.



Но есть несколько нюансов — еще 80 тысяч нужно будет оставить в залог, и еще столько же — заплатить комиссионные агенту. И этот тариф действует лишь на долгосрок.

«На лето, до полугода, собственник сказал 120 тысяч стоимость озвучивать, он находится в Грузии. Я вам так скажу — то жилье, которое сейчас сдается, принадлежит гражданам, которые находятся за пределами России. Всё жилье подорожало, многие стали невыездные, спрос есть, поэтому цена растет, тут всё просто», — разложил схему агент, сдающий коттедж.

Дачный деревянный домик площадью 80 квадратов и соткой земли в придачу в Комарово ( 44 минуты по ЗСД, 1 час 40 минут вне платника) можно снять на летний период за 100 тысяч рублей, еще 100 отдать в залог и оплачивать электричество по счетчику. В распоряжении арендатора — две комнаты, кухня-гостиная, ванная комната с водой из скважины и бойлером и туалет. В качестве бонуса любителям экзотики — три печи и батареи и уверенный интернет.

«Подняли цену с прошлого года на 10 тысяч рублей», — поделилась хозяйка и отметила, что даже за такую цену люди готовы брать — на ближайшее воскресенье уже запланированы два просмотра. Не всё так грустно — если посмотреть в противоположную от Курортного района сторону, можно найти варианты дешевле.

Коттедж 160 квадратов на участке 8 соток в Ломоносове (1 час пути вне зависимости от трассы) можно снять за 8 0 тысяч рублей, еще столько же придется отдать в залог. Правда, сдавать его меньше чем на пять месяцев владелец не готов.



«Летом всегда дороже, у меня сейчас люди живут, платят 70. Пять лет назад я вообще по 100 тысяч сдавал круглый год», — поделился собственник. Удобная роскошь Хотя казалось бы, что выше уже некуда, в категории «дорого-богато» ценник на дачи в курортных местах тоже несколько вырос. Хотя, как говорят агенты, «не вдвое, это точно», и даже намекают, что возможен торг, но «до сотни ценник не опустится, это точно».

«Турция дорогая — вы вообще билеты в Турцию видели? Всё очень дорого, но всё равно дома уходят. Смысла снижать цены нет, раз и так забирают», — отметила риелтор, сдающая за 190 тысяч дом на 250 квадратов в Зеленогорске.



Цена на аренду двухэтажного кирпичного особняка (46 минут по ЗСД, 1 час 33 минуты вне платника) сложилась, исходя из полного мебельного «фарша» и бытовой техники, наличия четырех спален, двух холлов и санузлов и пешей доступности Финского залива.



Еще один тренд, навеянный временем, — внушительный залог, продиктованный опасениями за сохранность интерьеров. За тот самый дом в Зеленогорске собственница просит внести 100 тысяч рублей.

«Она вас не знает, у нее хорошая мебель, она же тоже переживает — вдруг не дай бог что, дети попортят или животные. Поэтому хозяйка хочет обеспечительный платеж», — подчеркнула риелтор. Двухэтажный дом из бруса площадью 90 квадратов с участком в 50 соток в поселке Солнечное (32 минуты по ЗСД, 1 час 14 минут вне платника) владельцы готовы сдать на лето за 175 тысяч рублей, хотя еще в прошлом году были согласны на 160 тысяч. Еще столько же нужно будет оставить в залог и половину стоимости заплатить в виде комиссионных агенту. Жилище оборудовано всем, что только возжелает душа, от стиралки с посудомойкой до оптоволоконного интернета и площадки для мангала.



Ждать, что станет дешевле, специалист по недвижимости не советует. И даже недоумевает по поводу наивных вопросов.

«Цены выросли, есть такая тенденция. Инфляция. Было три дома, двое постоянных арендаторов согласились на новую цену и лишь один отказался — зачем тогда снижать? В данном месте понижения ждать бессмысленно». Какими бы ни были цены на аренду дач, говорят основываясь на своем опыте эксперты, время «на подумать» есть лишь до 20 апреля : «В мае самые лучшие варианты уже будут забронированы. Останется только не очень хорошее, либо что дороже всех, поэтому не ушло».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

