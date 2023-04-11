Водитель «Лады» остановился на Пулковском шоссе из-за поломки и погиб под колесами фуры

Около половины двенадцатого часа дня у дома 106 по Пулковскому шоссе в Шушарах 56-летний водитель большегруза Scania сбил 72-летнего мужчину, который находился на дороге возле своей поломавшейся «Лады», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По словам очевидца, пожилой водитель вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки, и в этот момент попал под колеса фуры, пишет «Мегаполис» .

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП, произошедшего утром 11 апреля в Пушкинском районе Петербурга. Авария до сих пор собирает пробку.

В результате ДТП пожилой водитель «Лады» скончался от полученных травм. По факту произошедшего ведется проверка. Погибший был без светоотражающего жилета, добавили в главке.

Движение по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга в районе места аварии все еще сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется около 1 километра.