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    Водитель «Лады» остановился на Пулковском шоссе из-за поломки и погиб под колесами фуры

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    Полиция устанавливает детали смертельного ДТП, произошедшего утром 11 апреля в Пушкинском районе Петербурга. Авария до сих пор собирает пробку.

    Около половины двенадцатого часа дня у дома 106 по Пулковскому шоссе в Шушарах 56-летний водитель большегруза Scania сбил 72-летнего мужчину, который находился на дороге возле своей поломавшейся «Лады», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По словам очевидца, пожилой водитель вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки, и в этот момент попал под колеса фуры, пишет «Мегаполис».

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    В результате ДТП пожилой водитель «Лады» скончался от полученных травм. По факту произошедшего ведется проверка. Погибший был без светоотражающего жилета, добавили в главке.

    Движение по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга в районе места аварии все еще сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется около 1 километра.

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    Комментарии 17

    Гость11 Апр 2023 в 16:13
    Дьявол водит "ЛАДА"
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