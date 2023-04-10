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    Морских свинок-путешественниц проверяли в Пулково перед поездкой по Европе

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    7 комментариев

    Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

    В пассажирском терминале аэропорта Пулково проверяли документы у двух морских свинок. Дальше им предстоит автомобильное путешествие через Финляндию в Нидерланды.

    Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и убедились, что сопроводительные документы питомцев оформлены в соответствии со всеми требованиями страны-импортёра, рассказали 10 апреля в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Чтобы морских свинок можно было отправить в Европу, они обязательно должны быть чипированы. Инспектор проверил наличие микрочипов и состояние здоровья животных, убедившись, что все в порядке.

    Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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    После этого ветеринарное свидетельство переоформили на сертификат формы 5а, с которым хозяева смогут пересечь финскую границу вместе со своими любимцами и отправиться дальше в город Лейден.

    Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

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    Комментарии 7

    Гость10 Апр 2023 в 21:20
    Какая хорошенькая!
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