Морских свинок-путешественниц проверяли в Пулково перед поездкой по Европе

В пассажирском терминале аэропорта Пулково проверяли документы у двух морских свинок. Дальше им предстоит автомобильное путешествие через Финляндию в Нидерланды.

Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и убедились, что сопроводительные документы питомцев оформлены в соответствии со всеми требованиями страны-импортёра, рассказали 10 апреля в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Чтобы морских свинок можно было отправить в Европу, они обязательно должны быть чипированы. Инспектор проверил наличие микрочипов и состояние здоровья животных, убедившись, что все в порядке.