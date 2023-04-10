Рябовское шоссе встало в пробке из-за ДТП с самосвалом

Одна из крупных магистралей на востоке Петербурга днем 10 апреля встала в плотной пробке в обе стороны. Из города затор собирают дорожные работы, а в город его «отзеркалило» крупное ДТП.
На Рябовском шоссе, на путепроводе перед КАД со стороны области, столкнулись самосвал и несколько легковых автомобилей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии видно, что грузовик сильно смял заднюю часть «Тойоте», развернув ее поперек дороги.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших. А вот движение оно затруднило сильно. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону города растянулся на 3 километра. В обратную же сторону пробка еще плотнее: Рябовское шоссе и Ириновский проспект стоят на протяжении около 4 километров от проспекта Наставников до Окраинной улицы. Там движение затрудняют дорожные работы.