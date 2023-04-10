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    Тяжело пострадавшая в ДТП на «Нарве» девочка и погибшая женщина — гражданки США

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    По факту смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 10 апреля.

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    ДТП, как уже сообщалось, произошло 9 апреля в 07:40 на 130-м километре автодороги «Нарва». 70-летний житель Ивангорода на «Рено Логане» не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. Сам водитель был доставлен в Кингисеппскую ЦРБ в состоянии легкой степени тяжести. Его отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализировали и двух его пассажирок с заднего сиденья. 41-летняя женщина скончалась в реанимации, 13-летняя девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии: с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, разрывом селезенки и печени и кровопотерей. Про них известно, что они обе имеют двойное гражданство — России и США.

    Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ.

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