Пассажирка «Рено» погибла после тарана столба на «Нарве». В больнице — подросток

Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Пострадали водитель и две пассажирки, одна из них не выжила.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 129 километре трассы «Нарва» немногим позже половины восьмого часа утра 9 апреля. По предварительным данным,
Скорые увезли его и двух пассажирок. Младшей
У водителя ушиб грудной клетки. Его осмотрели, оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.
Полицейское следствие квалифицировало аварию как нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть по неосторожности (
«По предварительным данным, водитель автомашины «Рено Логан» двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», — сообщили в прокуратуре Ленобласти. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.