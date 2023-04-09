Пассажирка «Рено» погибла после тарана столба на «Нарве». В больнице — подросток

Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Пострадали водитель и две пассажирки, одна из них не выжила.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 129 километре трассы «Нарва» немногим позже половины восьмого часа утра 9 апреля. По предварительным данным, 70-летний водитель «Рено Логан» на пути в сторону Ивангорода не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.