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    Пассажирка «Рено» погибла после тарана столба на «Нарве». В больнице — подросток

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    Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Пострадали водитель и две пассажирки, одна из них не выжила.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 129 километре трассы «Нарва» немногим позже половины восьмого часа утра 9 апреля. По предварительным данным, 70-летний водитель «Рено Логан» на пути в сторону Ивангорода не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.

    Скорые увезли его и двух пассажирок. Младшей 13 лет, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы 40-летней женщины оказались несовместимы с жизнью, она умерла в больнице.

    У водителя ушиб грудной клетки. Его осмотрели, оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.

    Полицейское следствие квалифицировало аварию как нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК).

    «По предварительным данным, водитель автомашины «Рено Логан» двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», — сообщили в прокуратуре Ленобласти. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.

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