Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье. Петербург — в их числе

Нейросеть вычислила российские города, где в первом квартале сильнее всего подешевело вторичное жилье. Петербург и Москва попали в число таких городов, а лидером оказался Калининград, пишет 10 апреля «РБК-Недвижимости».



В целом по России в январе — марте стоимость вторичного жилья выросла на 1,7 % — до 102 тысяч рублей против 100,3 тысячи в конце прошлого года. В 43 из 50 городов, попавших в исследование, цены выросли. Больше всего — в Чебоксарах ( +6 % ), Махачкале ( +5,6 % ) и Саратове ( +5,2 % ).

