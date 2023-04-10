Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье. Петербург — в их числе

Нейросеть вычислила российские города, где в первом квартале сильнее всего подешевело вторичное жилье. Петербург и Москва попали в число таких городов, а лидером оказался Калининград, пишет 10 апреля «РБК-Недвижимости».
В целом по России в январе — марте стоимость вторичного жилья выросла на 1,7 % — до 102 тысяч рублей против 100,3 тысячи в конце прошлого года. В 43 из 50 городов, попавших в исследование, цены выросли. Больше всего — в Чебоксарах (+6 %), Махачкале (+5,6 %) и Саратове (+5,2 %).
Снизились цены, по данным исследования, в семи городах. Самое сильное падение зафиксировано в Калининграде — на 3,5 %, до 108,1 тысячи рублей за квадратный метр. За ним следуют Севастополь и Казань. В Петербурге вторичка подешевела на 0,8 %, в Москве — на 0,2 %. Такие данные показала автоматизированная система оценки недвижимости SRG, использующая искусственный интеллект и математические алгоритмы машинного обучения. Исследование проведено на материале региональных баз данных и платформ объявлений — всего более 100 источников.