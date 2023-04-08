СК просит арестовать депутата ЗакСа Ленобласти Сидоренко из-за взятки

Следственный комитет Ленобласти 8 апреля ходатайствовал в Приморском суде об аресте задержанного депутата областного ЗакСа Владимира Сидоренко. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере от застройщика. Об этом пишет 47news.
По версии следствия, с марта 2016 по октябрь 2019 года Сидоренко вместе с сотрудниками МУП «Агалатово-Сервис» получил 2 миллиона рублей от представителя застройщика за подписание договоров технологического подключения коммуникаций жилого комплекса «Барская усадьба» в Агалатово, сообщила пресс-служба судов Петербурга,
Как рассказывало 47news, застройщик на совещаниях заявлял, что его работе мешают местные власти в лице Сидоренко: причиной недостроя стали трудности с предоставлением технических условий по коммуникациям. В 2021 году дольщики обратились в СК, и было возбуждено уголовное дело. В конце 2022 года руководство застройщика заключили под стражу. По данным следствия, девелоперы получали деньги, но не выполняли обязательства перед дольщиками.