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    «Напомнили о барских проблемах». Депутат ЗакСа Ленобласти Сидоренко задержан по делу о долгострое

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    Экс-главу Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти, депутата областного Законодательного собрания Владимира Сидоренко задержали. Перед этим прошло несколько обысков, сообщает 7 апреля 47news.

    По данным издания, задержание прошло накануне — по делу о проблемном недострое «Барская усадьба». Сейчас Сидоренко в Следственном комитете, скоро будет решаться вопрос о его статусе в уголовном деле, отмечает 47news.

    Жилой комплекс «Барская усадьба» должны были построить в Агалатово. В 2021 году дольщики обратились в СК, и было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало, что руководство компании-застройщика «КомфортСтрой» получало деньги, но не собиралось в срок выполнять условия договоров.

    Отмечается, что в числе причин, по которым не построили комплекс, были трудности с предоставлением технических условий по электричеству, а также незаключение договоров по канализации и тепловым сетям. Эти вопросы были в ведении местной администрации, которую в тот период возглавлял Сидоренко.

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