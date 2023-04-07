«Напомнили о барских проблемах». Депутат ЗакСа Ленобласти Сидоренко задержан по делу о долгострое

Экс-главу Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти, депутата областного Законодательного собрания Владимира Сидоренко задержали. Перед этим прошло несколько обысков, сообщает 7 апреля 47news.

По данным издания, задержание прошло накануне — по делу о проблемном недострое «Барская усадьба». Сейчас Сидоренко в Следственном комитете, скоро будет решаться вопрос о его статусе в уголовном деле, отмечает 47news.

Жилой комплекс «Барская усадьба» должны были построить в Агалатово. В 2021 году дольщики обратились в СК, и было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало, что руководство компании-застройщика «КомфортСтрой» получало деньги, но не собиралось в срок выполнять условия договоров.