Коронавирус смог проникнуть в мозг двух детей в утробе матери, один из них родился и умер

Двое младенцев родились в США с повреждениями мозга после того, как их матери во время беременности переболели COVID-19, сообщает NBC News. Один из детей скончался.



Как пишет издание 8 апреля со ссылкой исследование университета Miami Health System и медицинской школы Миллера при университете Майами, ученые считают, что коронавирус вызвал повреждение головного мозга у двух детей, рожденных инфицированными во время беременности матерями. У новорожденных после появления на свет судороги наблюдались с первого дня жизни, и у обоих была выраженная задержка развития. Один младенец умер в 13 месяцев, а другой помещен в хоспис.

