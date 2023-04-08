Коронавирус смог проникнуть в мозг двух детей в утробе матери, один из них родился и умер

Двое младенцев родились в США с повреждениями мозга после того, как их матери во время беременности переболели COVID-19, сообщает NBC News. Один из детей скончался.
Как пишет издание 8 апреля со ссылкой исследование университета Miami Health System и медицинской школы Миллера при университете Майами, ученые считают, что коронавирус вызвал повреждение головного мозга у двух детей, рожденных инфицированными во время беременности матерями. У новорожденных после появления на свет судороги наблюдались с первого дня жизни, и у обоих была выраженная задержка развития. Один младенец умер в 13 месяцев, а другой помещен в хоспис.
У обоих младенцев были отрицательные тесты на коронавирус, но количество антител в крови крайне высокое — как будто они перенесли заболевание. Известно, что некоторые вирусы способны проникать через плаценту и вызывать повреждение головного мозга плода, и теперь это, как считают ученые, доказано и для COVID-19.
«Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом. Вот почему мы считаем, что это так важно», — сообщил доктор Майкл Пайдас, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами.